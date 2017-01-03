Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рейнгольд: «Лодыгин часто устраивал клоунаду. Но Лунев составит конкуренцию не только ему»

    Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что новичок «Зенита» Андрей Лунев составит конкуренцию голкиперам петербургского клуба Юрию Лодыгину и Михаилу Кержакову. Напомним, 25-летний россиянин перешел в стан сине-бело-голубых из «Уфы».

    «Трудно сказать, почему «Зенит» оставил свой выбор именно на Луневе. Вратарь – серьезная позиция.

    Я много раз говорил, что Лодыгин не смог заменить Малафеева. Вячеслав наголову был сильнее. В отдельных играх Лодыгин стоял здорово. Но так часто устраивал клоунаду, что поражались все. Луческу все быстро понял и принял решение – брать нового вратаря. Кержаков? Только для второй роли. Он не основной.

    Теперь все зависит от Лунева. Данные у него хорошие. Но играть в «Зените» – огромная ответственность. Это не «Уфа». Большая разница. Справится ли он со своими нервами? Будет прогрессировать. Я помню Лунева еще по московскому «Торпедо». Нормальный парень. Конкуренцию он точно навяжет. И думаю, что не только», – считает Рейнгольд.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.01.2017 16:33
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12

      STALKER777 4 января 2017, 20:35

      да

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +147

      udavMike 3 января 2017, 20:19

      Давно пора было.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4934

      polt 3 января 2017, 19:52

      Сразу было видно, что Лодыгин - клоун в воротах.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 3 января 2017, 18:03

      Оставьте Лодыркина - было весело)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11