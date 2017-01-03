Рейнгольд: «Лодыгин часто устраивал клоунаду. Но Лунев составит конкуренцию не только ему»

Футбольный эксперт Валерий Рейнгольд выразил мнение, что новичок «Зенита» Андрей Лунев составит конкуренцию голкиперам петербургского клуба Юрию Лодыгину и Михаилу Кержакову. Напомним, 25-летний россиянин перешел в стан сине-бело-голубых из «Уфы».

«Трудно сказать, почему «Зенит» оставил свой выбор именно на Луневе. Вратарь – серьезная позиция.

Я много раз говорил, что Лодыгин не смог заменить Малафеева. Вячеслав наголову был сильнее. В отдельных играх Лодыгин стоял здорово. Но так часто устраивал клоунаду, что поражались все. Луческу все быстро понял и принял решение – брать нового вратаря. Кержаков? Только для второй роли. Он не основной.

Теперь все зависит от Лунева. Данные у него хорошие. Но играть в «Зените» – огромная ответственность. Это не «Уфа». Большая разница. Справится ли он со своими нервами? Будет прогрессировать. Я помню Лунева еще по московскому «Торпедо». Нормальный парень. Конкуренцию он точно навяжет. И думаю, что не только», – считает Рейнгольд.