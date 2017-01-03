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    Симеоне подтвердил, что останется в «Атлетико» на следующий сезон

    Во время своей первой пресс-конференции в 2017-м году главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о праздниках и планах на будущее.

    «В период Рождества я отгородился от всего мира. Я был со своей семьей и детьми, не смотрел телевизор и не слушал радио. Это было отличное время, и я возвращаюсь к работе полный энергии и энтузиазма к новому году, а также нашему новому стадиону. Что касается контракта, то он рассчитан до конца следующего сезона. Поэтому у игроков и болельщиков есть два варианта: либо мириться с фактом моей работы в клубе, либо поддерживать меня», — сказал аргентинец.

    После 16-ти туров чемпионата Испании «Атлетико» занимает шестую строчку.

    Источник: Football Espana

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    03.01.2017 15:19
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