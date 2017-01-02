Феррейра-Карраско не поможет «Атлетико» в первом матче 1/8 финала Кубка Испании

Полузащитник «Атлетико» Янник Феррейра-Карраско не сможет выйти на поле в первом поединке 1/8 финала Кубка Испании против «Лас-Пальмаса». Причиной тому является болевые ощущения в ахилловом сухожилии. Как скоро бельгиец сможет приступить к полноценным тренировкам, не сообщается.

Матч между «Лас-Пальмасом» и «матрасниками» состоится во вторник, 3 января. В нынешнем сезоне 23-летний футболист записал на свой счет 10 голов и три результативные передачи в 24-х встречах.