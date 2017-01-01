Рейнгольд: «Место Джикии – в «Амкаре»

Экс-нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд считает бесполезным приобретение столичным клубом защитника «Амкара» Георгия Джикии.

«Во-первых, двух миллионов он точно не стоит. В «Спартаке» есть центральные защитники. Их достаточно. Брать еще одного футболиста в нагрузку? Интересно, чья это инициатива. Если это Массимо Каррера хотел его видеть, вопрос снят. У тренера есть свои планы по игроку.

«Спартаку» нужен центральный защитник. Но не такого класса! Его место – в «Амкаре». Или давайте всех защитников из подобных клубов в «Спартак» брать. Они через одного такого же уровня. Я бы лучше взял защитника «Анжи» Шандао. Вот он играет очень прилично. Это сложившийся игрок. Он бы мог помочь «Спартаку». Это мое мнение. Я его не навязываю. А такой уж потребности тратить два миллиона евро на Джикию не было. Есть Сальваторе Боккетти, Сердар Таски и Илья Кутепов. Можно наигрывать своих молодых игроков. Что вам еще надо? Зачем был необходим Джикия?» – сказал Рейнгольд.

В текущем сезоне Джикия провел за «Амкар» 17 матчей и получил пять желтых карточек.