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    Рейнгольд: «Место Джикии – в «Амкаре»

    Экс-нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд считает бесполезным приобретение столичным клубом защитника «Амкара» Георгия Джикии.

    «Во-первых, двух миллионов он точно не стоит. В «Спартаке» есть центральные защитники. Их достаточно. Брать еще одного футболиста в нагрузку? Интересно, чья это инициатива. Если это Массимо Каррера хотел его видеть, вопрос снят. У тренера есть свои планы по игроку.

    «Спартаку» нужен центральный защитник. Но не такого класса! Его место – в «Амкаре». Или давайте всех защитников из подобных клубов в «Спартак» брать. Они через одного такого же уровня. Я бы лучше взял защитника «Анжи» Шандао. Вот он играет очень прилично. Это сложившийся игрок. Он бы мог помочь «Спартаку». Это мое мнение. Я его не навязываю. А такой уж потребности тратить два миллиона евро на Джикию не было. Есть Сальваторе Боккетти, Сердар Таски и Илья Кутепов. Можно наигрывать своих молодых игроков. Что вам еще надо? Зачем был необходим Джикия?» – сказал Рейнгольд.

    В текущем сезоне Джикия провел за «Амкар» 17 матчей и получил пять желтых карточек.

    Источник: «Советский спорт»

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    01.01.2017 10:49
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +351

      simoron81 1 января 2017, 17:37

      да уж

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +44

      Keeper161 1 января 2017, 12:59

      а тебе в доме престарелых ,или в психушке

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 1 января 2017, 12:37

      Придурок одним словом.Не берите у него больше интервью.

      0
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      Рейтинг: +284

      alexandr1205 1 января 2017, 12:31

      А кому в голову пришло, вообще его о чем-то спрашивать?

      0
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 1 января 2017, 12:30

      Взяли и взяли, будет видно зачем

      1
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 1 января 2017, 11:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Как вы с одним Зе Луишем собираетесь Зенит обыгрывать? С божьей помощью? Ну-ну! 6-место и барабан на шею.

      -5
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      Рейтинг: +27

      VSEzaSPARTAK > Zeff 1 января 2017, 12:07

      Сначала лаДырку в воротах зашейте!

      6
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > VSEzaSPARTAK 1 января 2017, 12:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Это наша большая беда.

      -7
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      ...
      Рейтинг: +387

      Vizual > Zeff 1 января 2017, 12:37

      На своих смотри кусок идиота :)

      2
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      Рейтинг: +387

      Vizual > Zeff 1 января 2017, 12:39

      Иди на свою ветку и там ной,про черненьких и про свой стадион

      0
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      Рейтинг: +816

      diktatop > Zeff 1 января 2017, 12:47

      ну а вы без помощи арбитра сможете сыграть?

      -1
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > VSEzaSPARTAK 1 января 2017, 18:37

      они уже зашили его Луневым

      0
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      Рейтинг: +875

      sidul1 > Zeff 2 января 2017, 01:41

      уровень национального чемпионата опустился низко,так что даже Спартак теперь может бороться за место в лч,уже трудно найти 6 более менее достойных команд.Зенит,увы пока не прогрессирует,пол состава случайные пассажиры,так что Спартак может составить конкуренцию за золото.

      0
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      Рейтинг: +300

      Zeff > sidul1 2 января 2017, 12:20

      Согласен, к сожалению.

      -1
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      Рейтинг: +664

      Небесная > diktatop 3 января 2017, 01:30

      а вы?

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