Ляпорт: «Переход в «Манчестер Сити» – хороший вариант для любого игрока. Готов рассмотреть их предложение»

Защитник «Атлетика» Эмерик Ляпорт заявил, что готов рассмотреть предложение «Манчестер Сити», который раньше проявлял активный интерес к игроку. По информации источника, главный тренер «горожан» Хосеп Гвардиола летом провел переговоры с 22-летним французом, однако футболист принял решение остаться в стане баскского клуба.

«Конечно, если мне поступит предложение, я его рассмотрю. Переход в «Манчестер Сити» – хороший вариант не только для меня, но и для любого игрока. Однако философия «Атлетика» является особенной», – сказал Ляпорт.