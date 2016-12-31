Филан: «Халл» все еще ищет игроков для усиления»

Главный тренер «Халла» Майк Филан сообщил, что клуб все еще находится в поиске игроков, способных усилить состав команды нынешней зимой, дабы избежать вылета в Чемпионшип. На данный момент после 19-ти туров «тигры» занимают предпоследнюю строчку в турнирной таблице АПЛ.

«Халл» все еще находится в поиске. Мы искали долгое время, пожалуй, с августа. Мы все знаем, что в январе тяжело купить качественных игроков.

Мы клуб, который пытается прогрессировать, и мы стараемся привлечь новых футболистов, которые дадут команде дополнительный толчок», – сказал Филан.