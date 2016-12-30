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    Кудряшов: «Может, атмосфера вокруг нашей команды не очень хорошая, но каждый пацан в России мечтает сыграть за сборную»

    Защитник «Ростова» и сборной России Федор Кудряшов рассказал о главных событиях, которые случились в его жизни в уходящем году. По словам игрока, он очень рад сыграть в Лиге чемпионов и за национальную команду.

    «Самое главное событие этого года – дочь пошла в первый класс. Очень расстроился, что не смог прийти не праздник – 31 августа мы играли в Турции со сборной. А сын пошел в садик.

    Что касается футбольных событий, то этот год стал лучшим в моей жизни. Исполнились две мечты – услышать гимн Лиги чемпионов, стоя на поле, и надеть футболку сборной России. Может, атмосфера вокруг нашей команды и не очень хорошая, но каждый пацан в России мечтает сыграть за сборную.

    На трибуне слышал гимн ЛЧ так давно, что и не помню. Наверное, ходил на «Спартак». Но на поле совсем другое – глаза закрываешь, мурашки бегут», – сказал Кудряшов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    30.12.2016 12:35
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +411

      aam 31 декабря 2016, 14:14

      посмотрим в НГ достойны ли эти пацики называться пацанами.

      -1
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      Рейтинг: +64

      kimig 31 декабря 2016, 08:15

      удачи вам ребята в новом году,какая бы сборная не была-это наша сборная,сборная РОССИИ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +94

      Виталич 30 декабря 2016, 13:19

      сыграть это хорошо...так надо же еще хорошо сыграть..

      0
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 30 декабря 2016, 12:42

      Кудряшов - гордость Ростова.

      3
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz > vgarakh 30 декабря 2016, 14:04

      У нас весь состав-это городость Ростова и всей области.

      1
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      Рейтинг: +24

      uk122 > Black Giz 30 декабря 2016, 20:12

      И не только области

      0
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