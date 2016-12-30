Билич не верит в переход Рэшфорда в «Вест Хэм»

Главный тренер «Вест Хэма» Славен Билич оценил шансы на переход в свою команду нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рэшфорда во время зимнего трансферного окна.

«Рэшфорд является ценным игроком для «Манчестер Юнайтед». У нас нет никаких шансов заполучить его в январе. «МЮ» играет в четырех турнирах, поэтому у Рэшфорда достаточно игрового времени. Так что его переход практически нереален», – сказал Билич.

В текущем сезоне Рэшфорд сыграл 14 матчей в Премьер-лиге, из которых 8 – в основном составе. На его счету три забитых гола.