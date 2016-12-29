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    Агент Луиса Адриано: «Переговоры по переходу футболиста в «Спартак» имеют позитивный характер»

    Агент нападающего «Милана» Луиса Адриано Жилмар Велоз позитивно отозвался о перспективах перехода игрока в «Спартак». Ранее сообщалось, что красно-белые пока не могут договориться по личному контракту бразильца.

    «Да, мы сейчас ведем переговоры, и они имеют позитивный характер. Адриано знает тренера «Спартака» Массимо Карреру, к тому же ему нравятся сам клуб и команда. Но сейчас футболист в отпуске вместе со своей семьей. Он по-прежнему игрок «Милана», но если переговоры продвинутся, то я уверен, что вскоре он станет игроком «Спартака» и приедет в Россию», – заявил Велоз.

    Источник: Р-Спорт

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    29.12.2016 16:56
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +11488

      alp 29 декабря 2016, 20:34

      Это хорошо. Думаю, Мирча, по старой дружбе, договорится с Луисом, и тот организует дубль в собственные ворота )) забил бы больше, но каррера, скорее всего, догадается о заговоре, и заменит адриано на кого нибудь менее мастеровитого

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      Рейтинг: +11488

      alp > Mishanj 30 декабря 2016, 15:15

      мы шлак в команду не берем ))

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      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 29 декабря 2016, 19:22

      А я хочу видеть Луиса в "Спартаке"!.Он сильный игрок,наблюдал за ним в "Шахтёре".Чувак заигрывался в сборной и в "Милан" -лохов не берут !

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      Рейтинг: +128

      Denis199244 29 декабря 2016, 17:52

      Конечно позитивный характер раз Милан согласилсЯ зарплату платить)))

      -1
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      Рейтинг: +752

      Maxim Nik 29 декабря 2016, 17:28

      Отлично.

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      Рейтинг: +32

      Barmaley041 29 декабря 2016, 17:24

      Чем быстрее подпишут тем лучше будет для Адриано и Спартака а то получится как с Мельгарехо.

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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк > Barmaley041 29 декабря 2016, 18:18

      Как с Мельгарехо и получится. Кто-нибудь вообще его статистику видел? Форму? Для чего "Спартаку", претендующему на чемпионство, такой балласт?

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      Рейтинг: +32

      Barmaley041 > Сергей Свояк 29 декабря 2016, 19:08

      Конкуренция как никак. И может еще заиграет

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      Рейтинг: +691

      Сергей Свояк > Barmaley041 30 декабря 2016, 01:25

      В 29 - может ещё заиграет!? ) Это нужно иметь сверх мотивацию!

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