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    Президент «Урала»: «Будем стремиться сделать из Глушкова уральского Глушакова»

    Президент «Урала» Григорий Иванов выразил уверенность, что полузащитник Никита Глушков сможет проявить себя в команде. Новичок клуба в текущем сезоне выступал на правах аренды за «Армавир».

    «Будем стремиться сделать из Глушкова уральского Глушакова! Ну, а на самом деле парень и сам хочет заиграть на высоком уровне. Мы считаем, что Никита сможет закрепиться в РФПЛ. Главный тренер сказал, что Глушков подходит «Уралу». Тем более Тарханов любит работать с молодыми и видит в Никите потенциал», – заявил Иванов.

    Источник: Чемпионат.ком

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    29.12.2016 15:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +25

      shooooric 29 декабря 2016, 15:50

      Будем делать из широкова Ширко.

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