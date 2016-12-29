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  • Источник: «Зенит» не готов заплатить за Гуделя более 4 миллионов

Источник: «Зенит» не готов заплатить за Гуделя более 4 миллионов

29 декабря 2016, 12:09
6

Полузащитник «Аякса» Неманья Гудель потенциально может перебраться в «Зенит» в зимнее трансферное окно. Однако питерский клуб не собирается переплачивать за игрока. «Зенит» оценивает футболиста не более чем на 4 миллиона евро, утверждает Soccernews.nl. Рыночная стоимость 25-летнего серба составляет 6,5 миллиона.

Напомним, хавбек имеет тяжелые отношения с тренерским штабом «Аякса», который вывел его из состава основной команды. В текущем сезоне Гудель провел в чемпионате Голландии шесть матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие Зенит Аякс Гудель Неманья
Комментарии (6)
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Igornv
1483005757
денег нет1
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TERIA-76
1483006222
Поменяйте на Витселя)))
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alexis02lion
1483015300
Значит едет к конкурентам. В ТТХ на пару с Янсеном будут играть. Шпоры в половине трансферных слухов фигурируют, так что 6,5 не так много для них. Будут вместе с Баркли наигрывать на вторую часть сезона.
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alboro
1483016399
посмотрим
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VVM1964
1483027610
У НИХ УЖЕ ЕСТЬ ОДИН ПУДЕЛЬ .
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