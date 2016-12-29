Источник: «Зенит» не готов заплатить за Гуделя более 4 миллионов

Полузащитник «Аякса» Неманья Гудель потенциально может перебраться в «Зенит» в зимнее трансферное окно. Однако питерский клуб не собирается переплачивать за игрока. «Зенит» оценивает футболиста не более чем на 4 миллиона евро, утверждает Soccernews.nl. Рыночная стоимость 25-летнего серба составляет 6,5 миллиона.

Напомним, хавбек имеет тяжелые отношения с тренерским штабом «Аякса», который вывел его из состава основной команды. В текущем сезоне Гудель провел в чемпионате Голландии шесть матчей, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.