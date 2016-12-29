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    Бояринцев: «В «Спартаке» хороший состав, сплав опыта и молодости. Все вместе это дало свой результат»

    Бывший футболист «Спартака» Денис Бояринцев назвал лидерство красно-белых главным событием первой части РФПЛ. По его мнению, заслуга главного тренера москвичей Массимо Карреры очевидна.

    – Главное событие первой части сезона?

    – Лидерство «Спартака». Первое место команды приятно всем болельщикам, ветеранам. Но это лишь промежуточный этап, впереди еще 13 туров.

    – В чем секрет успеха?

    – Строгое соблюдение тренерских установок, игровая дисциплина. В «Спартаке» хороший состав, сплав опыта и молодости. Все вместе это дало свой результат.

    – Некоторые специалисты отмечают, что москвичам везет.

    – Не согласен. Лидерство заслуженно. Команда радует игрой, стабильностью, чего не скажешь о конкурентах. «Спартаку» в плюс и тот факт, что он не разрывается на несколько фронтов, а сосредоточен на чемпионате.

    – Заслуга Карреры высока в текущем положении дел?

    – Конечно. Результат есть, значит, тренер делает все правильно. Итальянец добавил дисциплины, выстроил тактику, поставил организованную игру. Нельзя забывать и о предыдущем штабе, который подготовил команду к сезону.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    29.12.2016 01:47
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