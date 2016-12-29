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    Агент Луиса Адриано заявил, что если все пойдет по плану, то футболист станет игроком «Спартака»

    Агент Жилмар Велоз, представляющий интересы нападающего «Милана» Луиса Адриано, сообщил, что футболист близок к переходу в московский «Спартак». Напомним, Велоз провел встречу с вице-президентом итальянского клуба Адриано Галлиани, на которой обсуждался возможный переход игрока в стан красно-белых.

    «Встреча прошла хорошо. Мы очень близки к переходу в «Спартак». Переговоры продолжаются и, думаю, на следующей неделе они будут завершены. Если все пойдет по плану, то Луис станет игроком «Спартака», – сказал представитель бразильца.

    Сообщается, что сам форвард дал согласие на переход в российский клуб.

    Источник: Tuttomercatoweb

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    29.12.2016 00:05
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3298

      Опорник84 29 декабря 2016, 07:43

      Прям не знаю радоваться или огорчаться! Нужен ли именно этот футболист Спартаку!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      melnicn 29 декабря 2016, 05:11

      да

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 29 декабря 2016, 01:22

      Ох, ну не знаю не знаю…

      0
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      Рейтинг: +134

      FCQ 29 декабря 2016, 01:04

      Надаело уде ваа как Месси бы столько не ломался

      0
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 29 декабря 2016, 00:32

      Доебали уже, пускай уже либо переходит, либо нет... А эти новости, да-да, нет-нет, как-будто девочка ломается чес слово... Свет клином на нём не сошёлся, можем найти и более крутого напа...

      0
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > ivanthebest 29 декабря 2016, 00:45

      ты посмотри..он пожизненный запасник))

      -3
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      Рейтинг: +793

      Dimonadze > ivanthebest 29 декабря 2016, 02:35

      Причём здесь он? Это СМИ мусолит инфу одну и ту же под разными углами

      0
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