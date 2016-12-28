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    Шикунов: «Таких людей, как Калачев, сейчас мало»

    Бывший вице-президент «Ростова» Александр Шикунов рассказал о том, как полузащитник команды Тимофей Калачев мог оказаться в составе «Анжи», но отказался от заманчивого предложения в плане финансов ради рекорда по количеству матчей за донской клуб.

    «Весной 2014 года Калачева хотели видеть в «Анжи». Махачкала давала серьезные деньги и контракт на три года. Мы сидим на кипрском сборе, думаем, как дальше жить: Шешукова забирает «Локо», если еще и Калачев уходит – беда. А предложение такое, о котором мы обязаны ему сказать. Чумовые деньги. Умножь на три года – все, царь Беларуси. Мы говорим: мол, Тимоха, так и так. А он отвечает: «Никуда я не поеду. Хочу стать рекордсменом «Ростова» по количеству матчей». Через два месяца он выиграл Кубок России и сказал: «Видите, как я все прочухал». Таких людей сейчас мало», – рассказал Шикунов.

    В текущем сезоне Калачев провел в составе «Ростова» 14 матчей в Премьер-лиге, в которых записал на свой счет три голевые передачи.

    Источник: Чемпионат.ком

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    28.12.2016 09:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1812

      Black Giz 28 декабря 2016, 14:32

      Человек с большой буквы!!!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +992

      опус 2 28 декабря 2016, 13:51

      Респект и уважуха Калачёву !

      6
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      Рейтинг: +7960

      FanatSerj 28 декабря 2016, 11:04

      Все таки при коммунизме ценности в людях лучше прививали чем сейчас. Сейчас одни бабки на уме.

      5
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 28 декабря 2016, 10:39

      Чумовой мужик!!! Только восхищение!!! Играй как можно дольше.

      8
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