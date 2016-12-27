АПЛ. «Ливерпуль» разгромил «Сток Сити»

Вынесенная на понедельник встреча 18 тура АПЛ между «Ливерпулем» и «Сток Сити» началась не совсем так, как ожидалось: Джонатан Уолтерс головой замкнул навес с фланга и открыл счет. До перерыва хозяевам удалось не только отыграться усилиями Адама Лалланы, но и выйти вперед благодаря Роберто Фирмино. Во втором тайме не повезло полузащитнику гостей Жанелли Имбула, забившему гол в собственные в ворота. Ближе к концовке «Энфилд» порадовал вышедший на замену Даниэль Старридж.

Чемпионат Англии. АПЛ. 18-й тур

Ливерпуль – Сток Сити – 4:1 (2:1)

Голы: 0:1 – Уолтерс, 12; 1:1 – Лаллана, 34; 2:1 – Фирмино, 44; 3:1 – Имбула (в свои ворота), 59; 4:1 — Старридж, 70.

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