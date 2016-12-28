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Судьи
Главный судья:
Майкл Оливер (Нортумберланд)
Материалы

Ливерпуль - Сток Сити

27.12.2016, Вторник, 20:15 мск Ливерпуль, стадион Энфилд Роуд Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 Англия. Премьер-лига, 18 тур Ливерпуль - Сток Сити
Обзор матча
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
33 тур
10 апреля, воскресенье 18:00 Ливерпуль 4:1 Сток Сити
1 тур
9 августа, воскресенье 18:00 Сток Сити 0:1 Ливерпуль
Англия. Кубок Лиги (2015/2016)
1/2 финала
ответный матч		 26 января, вторник 22:45 Ливерпуль 0:1
(6:5)п		 Сток Сити
Англия. Кубок Лиги (2015/2016)
1/2 финала
первый матч		 5 января, вторник 23:00 Сток Сити 0:1 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
38 тур
24 мая, воскресенье 17:00 Сток Сити 6:1 Ливерпуль
13 тур
29 ноября, суббота 18:00 Ливерпуль 1:0 Сток Сити
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
21 тур
12 января, воскресенье 20:10 Сток Сити 3:5 Ливерпуль
1 тур
17 августа, суббота 15:45 Ливерпуль 1:0 Сток Сити
Англия. Премьер-Лига (2012/2013)
19 тур
26 декабря, среда 23:45 Сток Сити 3:1 Ливерпуль
7 тур
7 октября, воскресенье 18:00 Ливерпуль 0:0 Сток Сити
Англия. Кубок (2011/2012)
1/4 финала
18 марта, воскресенье 20:00 Ливерпуль 2:1 Сток Сити
Англия. Премьер-Лига (2011/2012)
21 тур
14 января, суббота 19:00 Ливерпуль 0:0 Сток Сити
4 тур
10 сентября, суббота 18:00 Сток Сити 1:0 Ливерпуль
Англия. Кубок Лиги (2011/2012)
Плей-офф, 1/8 финала
26 октября, среда 22:45 Сток Сити 1:2 Ливерпуль
Англия. Премьер-Лига (2010/2011)
25 тур
2 февраля, среда 23:00 Ливерпуль 2:0 Сток Сити
13 тур
13 ноября, суббота 20:30 Сток Сити 2:0 Ливерпуль
Англия. Премьер-лига (2009/2010)
22 тур
16 января, суббота 15:45 Сток Сити 1:1 Ливерпуль
2 тур
19 августа, среда 23:00 Ливерпуль 4:0 Сток Сити
Англия. Премьер-лига (2008/2009)
21 тур
10 января, суббота 20:30 Сток Сити 0:0 Ливерпуль
5 тур
20 сентября, суббота 18:00 Ливерпуль 0:0 Сток Сити
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Челси 38 30 3 5 85:33 +52 93
2. Тоттенхэм 38 26 8 4 86:26 +60 86
3. Манчестер Сити 38 23 9 6 80:39 +41 78
4. Ливерпуль 38 22 10 6 78:42 +36 76
5. Арсенал 38 23 6 9 77:44 +33 75
6. Манчестер Юн 38 18 15 5 54:29 +25 69
7. Эвертон 38 17 10 11 62:44 +18 61
8. Саутгемптон 38 12 10 16 41:48 -7 46
9. Борнмут 38 12 10 16 55:67 -12 46
10. Вест Бромвич 38 12 9 17 43:51 -8 45
11. Вест Хэм 38 12 9 17 47:64 -17 45
12. Лестер 38 12 8 18 48:63 -15 44
13. Сток Сити 38 11 11 16 41:56 -15 44
14. Кристал Пэлас 38 12 5 21 50:63 -13 41
15. Суонси 38 12 5 21 45:70 -25 41
16. Бернли 38 11 7 20 39:55 -16 40
17. Уотфорд 38 11 7 20 40:68 -28 40
18. Халл Сити 38 9 7 22 37:80 -43 34
19. Мидлсбро 38 5 13 20 27:53 -26 28
20. Сандерленд 38 6 6 26 29:69 -40 24
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 28 декабря 2016, 00:25

    Ставил на Ливерпуль!

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    Рейтинг: +65

    lavruxa1980 27 декабря 2016, 22:06

    Ливер красавцы:)

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    Рейтинг: +11

    EshD8 27 декабря 2016, 22:02

    Ливер я в тебя верил, главное на Новый Год выиграй у МС!! ТБ2.5 15000р 10%банка

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    Рейтинг: +184

    Sergei26 27 декабря 2016, 21:30

    Ливерпуль вперед

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    Рейтинг: +201

    DoNAld DUc 27 декабря 2016, 18:41

    тяжко будет ливеру

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    Рейтинг: +390

    fantom23 27 декабря 2016, 16:32

    ТБ!!!

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    Рейтинг: +8

    Имя слишком известное 27 декабря 2016, 13:18

    Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

    Вот так

    -6
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