Аллегри может покинуть «Ювентус» из-за разногласий с руководством

Массимилиано Аллегри может покинуть пост главного тренера «Ювентуса» в конце сезона. Сообщается, что у 49-летнего специалиста возникли разногласия с руководством клуба после поражения от «Милана» в матче за Суперкубок Италии.

На случай отставки Аллегри туринцы рассматривают кандидатуры Паулу Соузы («Фиорентина»), Эусебио Ди Франческо («Сассуоло») и Леонарду Жардима («Монако»).

После 17-ти туров Серии А «Ювентус» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на четыре очка и имея игру в запасе.