Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Аллегри может покинуть «Ювентус» из-за разногласий с руководством

Аллегри может покинуть «Ювентус» из-за разногласий с руководством

27 декабря 2016, 12:09
10

Массимилиано Аллегри может покинуть пост главного тренера «Ювентуса» в конце сезона. Сообщается, что у 49-летнего специалиста возникли разногласия с руководством клуба после поражения от «Милана» в матче за Суперкубок Италии.

На случай отставки Аллегри туринцы рассматривают кандидатуры Паулу Соузы («Фиорентина»), Эусебио Ди Франческо («Сассуоло») и Леонарду Жардима («Монако»).

После 17-ти туров Серии А «Ювентус» лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на четыре очка и имея игру в запасе.

Источник: La Gazzetta dello Sport
Италия. Серия А Ювентус Аллегри Массимилиано Соуза Паулу Жардим Леонарду Ди Франческо Эусебио
Комментарии (10)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Дядя Пьеро
1482830460
Луи Ван Гал или Роберто Манчини подошли бы лучше!
Ответить
acer2003
1482831511
Аллегри тренер на 5+,без работы не останется.По мне,спешит руководство Юве !
Ответить
СашкаГуров
1482835292
юве поплыть может случае отставки
Ответить
Сергей Свояк
1482835622
Я даже знаю в чём причина. МАТЧ ЮВЕНТУСОМ БЫЛ СДАН, а тренер был против. Руководство надавило. Сильвио Берлускони получит дополнительные несколько миллионов евро от китайских инвесторов, при продаже клуба. Если тот выиграет данный суперкубок. Да и вообще, наверняка руководство Юве, просто лизнуло бывшему руководителю страны. Сам кубок не столь значим для клуба, поэтому легко с ним расстались. А для тренера видимо важен.
Ответить
JUVENTINO-666
1482836374
Скучнее финала честно говоря не помню. Хотя бы в игре проиграли. Смешно))) А самом деле это был маркетинговый ход, что хорошо для Милана и плохо для фанов Юве
Ответить
roman230582
1482850961
Скучнейший матч. Больше походил на выставочный
Ответить
Главные новости
Ультиматум «Галатасарая» по Батракову, новый имидж Роналду, дебютный гол Сперцяна и другие новости
02:00
Сперцян высказался о дебютном голе за «Аль-Ахли»
01:45
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
01:30
Гендиректор ЦСКА Бабаев прокомментировал слухи об уходе Кругового в «Спартак»
01:17
1
ФотоХоланд получил четыре сертификата Книги рекордов Гиннесса
00:58
В «Динамо» думают о натурализации самого дорогого легионера
00:21
Только один футболист выиграл больше трофеев за карьеру, чем Маркиньос
Вчера, 23:59
«Галатасарай» поставил ультиматум «Локомотиву» по Батракову
Вчера, 23:42
Нагучев спрогнозировал нового чемпиона России
Вчера, 23:31
1
Шварц честно ответил, отговаривали ли его от возвращения в Россию
Вчера, 23:21
Все новости
Все новости
«Ювентус» отказался от аренды будущего конкурента Сафонова
Вчера, 22:45
Фото«Бешикташ» объявил о переходе 35-миллионного форварда
Вчера, 19:04
2
Аморим не рассчитывает на четырех футболистов «Милана»
Вчера, 17:17
3
Победитель Евро-2020 открыт для предложений из РПЛ
Вчера, 14:20
1
Фото«Фенербахче» объявил о покупке Лукаку
12 августа
1
Французский журналист прояснил судьбу Сафонова в «ПСЖ» после покупки Сузуки
12 августа
Раскрыт новый клуб Влаховича
12 августа
Фото«Рома» приобрела защитника сборной Аргентины за 13+4 миллиона
12 августа
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
12 августа
2
Фото44-летний Ибрагимович показал идеальный торс во время тренировки
11 августа
1
Агкацев отреагировал на информацию об интересе «Ювентуса»
11 августа
«ПСЖ» договорился о покупке нового вратаря
11 августа
Стала известна сумма трансфера Лукаку в турецкий клуб
11 августа
ФотоМальдини нашел новый клуб – седьмой в карьере
10 августа
Фото«Комо» подписал игрока сборной Англии за 30 миллионов
9 августа
Стало известно, почему Гвардиола отказал сборной Италии
9 августа
«Барселона» потерпела сенсационное поражение
9 августа
1
«ПСЖ» в шаге от трансфера конкурента для Сафонова за 36 миллионов
9 августа
1
33-летний Лукаку определился с новым клубом
8 августа
1
Паредес близок к возвращению в Европу спустя год
8 августа
«Реал» отдал игрока в аренду клубу Серии А
7 августа
«Динамо» обсуждает покупку форварда за 15 миллионов
7 августа
1
Фото«Комо» арендовал экс-игрока сборной Бразилии и «Манчестер Сити»
7 августа
«ПСЖ» определился, сколько заплатит за нового вратаря
6 августа
Лукаку может перейти в команду Миранчука
5 августа
1
«Реал» отдаст хавбека в аренду клубу Серии A
5 августа
Фото«Байер» приобрел воспитанника «Реала» за 30 миллионов
5 августа
ВидеоТысячи людей пришли на похороны Барези в Милане
4 августа
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+