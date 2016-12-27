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    Семин: «На сборы должны ехать те, у кого положительные эмоции и у кого есть желание работать»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин считает, что на сборах с командой не должно быть недовольных футболистов. В частности, специалист прокомментировал ситуацию с Романом Шишкиным, который, по слухам, намерен перейти в «Спартак».

    – Ходили разговоры еще насчет Шишкина. Якобы он хочет стать чемпионом в составе «Спартака»...

    – У нас есть такая ситуация. В конце первой части сезона группа футболистов, которые мало играли, выражала определенное недовольство и раздражение. Вполне возможно, что перед зимними сборами мы дадим этим игрокам время, чтобы они либо нашли себе новый клуб, либо немножко подумали, как продолжать карьеру в основном составе «Локомотива». Это естественный момент недовольства у людей, игравших прежде мало. Так найдите себе тогда новую команду. Или выдерживайте конкуренцию. А недовольных на сборах быть не должно. Туда должны ехать те, у кого положительные эмоции и у кого есть желание работать.

    – С Игорем Денисовым за это время никаких проблем не возникло?

    – Только одна. Он забил гол «Томи» и хорошо играл. На самом деле никаких проблем у нас нет, общаемся на одном языке на футбольные темы. А остальное меня не особенно интересует.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.12.2016 07:25
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +76

      takca 27 декабря 2016, 11:05

      Ну и ничего страшного у Семина в феврале кончается срок кодировки вот тогда и станет ясно кто в команде останется.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +496

      firs04 27 декабря 2016, 10:15

      Это все Комбароглушаки воду мутят

      -1
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      Рейтинг: +279

      TERIA-76 27 декабря 2016, 09:18

      С Шишкиным точно нужно расставаться)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 27 декабря 2016, 07:48

      Сёмин молодец, так держать, а то разговорились тут! То им не так, это не так, кто хочет играть тот и останется, с остальными нужно расставаться без сожаления и подороже!

      0
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