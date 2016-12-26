Венгер: «Арсенал» понимал, что должен победить после двух обидных поражений»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал матч 18-го тура АПЛ против «Вест Бромвича». Напомним, «канониры» одержали победу с минимальным счетом благодаря голу Оливье Жиру под занавес встречи.

«Мы должны были сохранять терпение в матче с хорошо организованным соперником. «Вест Бромвич» играл цепко, дисциплинированно, и нам нельзя было совершать ни одной ошибки в защите. Когда нет быстрого гола, можно не спешить. Мы много владели мячом, часто били по воротам, но нужно было что-то особенное. И получился гол. Команда понимала, что должна победить после двух обидных поражений», – сказал специалист.

«Арсенал» на данный момент занимает третье место в турнирной таблице АПЛ.