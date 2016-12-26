Джикия надеется, что болельщики «Амкара» отнесутся с пониманием к его переходу в «Спартак»

Защитник Георгий Джикия, перешедший из «Амкара» в «Спартак», обратился к сотрудникам и болельщикам пермского клуба. Напомним, футболист сегодня заключил с красно-белыми долгосрочный контракт.

«Хочу сказать огромное спасибо всем, с кем меня свела судьба в Перми – тренерам и футболистам «Амкара», сотрудникам клуба и, конечно, болельщикам, чью поддержку я чувствовал с самого первого дня. Это были яркие и счастливые полтора года, которые я всегда буду вспоминать с теплотой и благодарностью. Надеюсь, пермские болельщики с пониманием отнесутся к моему решению – переход в один из сильнейших клубов страны открывает для меня новые горизонты, о которых мечтает каждый спортсмен.

А я, раз уж этот трансфер пришелся на предновогодние дни, хочу заодно поздравить всех с наступающим праздником и пожелать каждому из вас только добра и позитива, успехов и побед. Мы еще не раз встретимся, и пусть каждая встреча будет для нас праздником!» – сказал футболист.