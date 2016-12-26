В «Рубине» сообщили о продлении контракта с М'Вила

Хавбек «Рубина» Ян М'Вила подписал с клубом новый договор сроком на 3,5 года. Действующее соглашение 26-летнего француза с казанцами истекало в ближайшем январе.

«Мы удовлетворены тем, что сложные переговоры по продлению соглашения с Янном наконец успешно завершились. М'Вила один из ведущих игроков на своей позиции, интерес к полузащитнику проявляли многие европейские клубы, поэтому мы рады сообщить, что Янн остается с нами еще минимум на три с половиной года.

Одним из ключевых моментов стало то, что М'Вила сам выразил заинтересованность в продолжении своей карьеры в Казани», – сказал генеральный директор «Рубина» Ильгиз Фахриев.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ М'Вила провел восемь матчей, не отметившись результативными действиями.