Гвардиола не видит ван Дейка в составе «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не видит в ближайшее время в своей команде защитника «Саутгемптона» Вирджила ван Дейка.

«Будет ли ван Дейк играть за «Сити» в следующем месяце? Нет, это невозможно, потому что мы играем с «Саутгемптоном» на выезде в апреле (смеется). Он игрок «Саутгемптона», и сейчас мы не нуждаемся в нем.

Относительно других возможных трансферов, то пока ответ также отрицательный. Но, возможно, на следующей неделе мы поймем, что на какой-то позиции нам нужен кто-то особенный – к примеру, у нас не слишком большой выбор на флангах обороны.

В остальном мы вполне довольны своим составом и не ждем глобальных изменений», – сказал Гвардиола.

Ранее сообщалось, что руководство «Манчестер Сити» готово купить ван Дейка за 50 миллионов фунтов стерлингов, а «Саутгемптон» готов отпустить своего футболиста минимум за 60 миллионов.