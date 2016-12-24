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    «Манчестер Сити» готов заплатить за ван Дейка 50 миллионов, «Саутгемптон» требует больше

    «Манчестер Сити» заинтересован в приобретении защитника «Саутгемптона» Вирджила ван Дейка. Сообщается, что «горожане» хотят заполучить голландца этой зимой и готовы заплатить за него до 50 миллионов фунтов стерлингов. «Святые» же согласны отпустить одного из лидеров команды только за 60 миллионов.

    Отметим, что «Саутгемптон» приобрел 25-летнего футболиста летом прошлого года из «Селтика» за 10,5 миллиона.

    В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги ван Дейк провел 16 матчей, в которых не сумел отметиться результативными действиями.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    24.12.2016 07:16
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11

      K1slo 24 декабря 2016, 14:47

      В принципе нормальный защитник

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -2

      bombardir05 24 декабря 2016, 09:42

      Такой же как Стоунз

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -2

      bombardir05 24 декабря 2016, 09:42

      Глупость

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1287

      Sky Spartak 24 декабря 2016, 08:20

      Что творится ?!?!?!? Зидан в Реал ушёл за рекордную сумму 60 мил. а здесь....

      0
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