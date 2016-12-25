Бубнов считает, что «Спартаку» нужен такой нападающий, как Азмун

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что «Спартак» нуждается в таком типаже нападающего, как форвард «Ростова» Сердар Азмун. Напомним, ранее сообщалось, что в московский клуб может вернуться Эммануэль Эменике, уже защищавший цвета красно-белых с 2011 по 2013 год.

– «Спартак» сейчас в активном пропуске нападающего. Какой форвард необходим команде Массимо Каррере, чтобы гарантированно усилить ее в зимнее трансферное окно?

– Ответ простой – любой забивной нападающий. Как травмировался Зе Луиш, у «Спартака» сразу возникли проблемы в линии атаки. Да, иногда подменять его удавалось и Мельгарехо, и Попову, но все равно это не полноценная замена. Конечно, нужен такой нападающий, который был бы универсалом – мог бы сыграть по всему фронту атаки или ярко выраженного столба. При этом ключевым качеством должна быть реализация моментов.

– Если говорить проще, то новичок «Спартака» должен быть похожим на…

– Сердара Азмуна из «Ростова». Человек бежит, обыгрывает, бьет с обеих ног и хорошо играет головой. Понятно, получить его практически невозможно, но по типажу хотелось бы видеть похожего игрока. Он сможет и сам завершать атаки, и сыграть в подогрыше в роли ассистента.