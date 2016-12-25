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  • Калиниченко ждет от «Спартака» продолжения банкета и чемпионства

Калиниченко ждет от «Спартака» продолжения банкета и чемпионства

25 декабря 2016, 17:24
2

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко надеется, что по итогам нынешнего сезона московский клуб станет чемпионом России. Отметим, что на данный момент красно-белые единолично возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая идущим на втором месте «Зенит» на пять очков.

«Просто великолепно, что «Спартак» на первом месте в таблице РФПЛ. Поэтому ждем продолжения банкета в следующем году. Хотя что-то загадывать о «Спартаке» – это неблагодарное дело.

Лично я жду от Карреры продолжения того, что он делал, придя в «Спартак». Очень надеюсь, что в следующем году мы дожмем и станем чемпионами, чтобы как следует это отпраздновать», – заявил Калиниченко», – сказал Калиниченко.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Спартак Калиниченко Максим
Комментарии (2)
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shinnik
1482678482
Тебя опять в дубль отправят,Калина... Или отдуплят,как У Бени в Днепре.. Какой ты спартаковец,даже я круче.
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Александр 13
1482686757
Максимка хочешь бухнуть? Бухни, зачем ждать
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