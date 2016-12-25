Калиниченко ждет от «Спартака» продолжения банкета и чемпионства

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко надеется, что по итогам нынешнего сезона московский клуб станет чемпионом России. Отметим, что на данный момент красно-белые единолично возглавляют турнирную таблицу РФПЛ, опережая идущим на втором месте «Зенит» на пять очков.

«Просто великолепно, что «Спартак» на первом месте в таблице РФПЛ. Поэтому ждем продолжения банкета в следующем году. Хотя что-то загадывать о «Спартаке» – это неблагодарное дело.

Лично я жду от Карреры продолжения того, что он делал, придя в «Спартак». Очень надеюсь, что в следующем году мы дожмем и станем чемпионами, чтобы как следует это отпраздновать», – заявил Калиниченко», – сказал Калиниченко.