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    Мостовой назвал Витселя лучшим полузащитником РФПЛ 2016 года

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой выразил мнение, что Аксель Витсель из «Зенита» является лучшим полузащитником российской Премьер-лиги в уходящем году.

    «Лучшим полузащитником 2016 года назову Акселя Витселя из «Зенита». Бельгиец выступает стабильнее остальных на своей позиции, ниже своего высокого уровня не опускался. Это показатель игрока европейского класса. Даже несмотря на всю эту трансферную историю, Витсель продолжает профессионально выполнять свою работу», — сказал Мостовой.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.12.2016 16:40
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2697

      АЛЕКС 58 25 декабря 2016, 22:39

      Что-бы Вы не говорили,но Гарик был на голову выше,полезнее пуделя!

      0
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      Рейтинг: +1518

      Тазит 25 декабря 2016, 16:57

      Странно... Мостовой, конечно, профессионал в футболе, а дилетант, поэтому он разбирается лучше...
      Но по-моему, одуванчик абсолютно посредственный футболист...

      2
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      Рейтинг: +87

      Mack_Dan > Тазит 25 декабря 2016, 17:31

      Совершенно верно! Сразу видно мнение специалиста! Скауты Юве, Челси и Барсы совершенно неадекватны, сватая Витселя в свои клубы, да, уважаемый Тазит?

      -2
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      Рейтинг: +1292

      каа > Mack_Dan 25 декабря 2016, 18:14

      а ты посмотри что они предлагают...? максимум 6 млн... а сколько стоит солидный полузащитник?!...

      1
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      Рейтинг: +1292

      каа > 25 декабря 2016, 18:16

      Думаю лучшим был Еременко до дисквалификации... а так Глушаков, Верблум,, Джулиано...

      0
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      Рейтинг: +1518

      Тазит > Mack_Dan 25 декабря 2016, 20:05

      Думаю, их привлекает соотношение цена-качество... Средний игрок за небольшие деньги... На замены иногда будет выходить, когда игра складывается...
      Ну и Барса в этом списке конечно же лишняя...

      1
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