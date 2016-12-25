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  • Тарханов: «Сказал Широкову: «Хотели бы тебя видеть в «Урале». Пока конкретики нет»

Тарханов: «Сказал Широкову: «Хотели бы тебя видеть в «Урале». Пока конкретики нет»

25 декабря 2016, 09:55
5

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов подтвердил интерес клуба к Роману Широкову. Как отметил специалист, бывшему футболисту сборной России сделано предложение перейти в команду.

«Мы уже общались с Романом, но пока конкретики нет. Я увидел, что Роман в хорошем состоянии. Стройный. Все зависит от его желания начать играть в футбол. Наверное, у него есть еще какие-то предложения. Из-за рубежа, по-моему. Но мы бы сами хотели получить такого игрока. У Широкова есть все – опыт, мастерство. Сейчас таких игроков мало.

Я сказал Роману: «Мы бы хотели тебя видеть». А дальше… Посмотрим, как станут развиваться события», – заявил Тарханов

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Урал Широков Роман Тарханов Александр
Комментарии (5)
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subbotaspartak
1482653364
Пусть поиграет с пацанами, Лишним не будет. И... между нами, Так не скоро забудут.
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aam
1482653489
Ромка давай к нам на первенство двора. У нас скамейка короткая.
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Gullit 76
1482655100
Мелодрамма какая-то.В качестве администратора может быть,а играть он уже не будет.Расслабился на тв.
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alexandr1205
1482655537
Широков : "Сказал Тарханову : "Хотел бы видеть себя в "Реале".
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serhz
1482670182
Тарханов в мае сам дёрнет из Урала - вылет в ФНЛ то хорошо просматривается , отставание от Локомотива уже 9 баллов , поэтому и собирает кого зря .
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