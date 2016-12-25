Тарханов: «Сказал Широкову: «Хотели бы тебя видеть в «Урале». Пока конкретики нет»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов подтвердил интерес клуба к Роману Широкову. Как отметил специалист, бывшему футболисту сборной России сделано предложение перейти в команду.

«Мы уже общались с Романом, но пока конкретики нет. Я увидел, что Роман в хорошем состоянии. Стройный. Все зависит от его желания начать играть в футбол. Наверное, у него есть еще какие-то предложения. Из-за рубежа, по-моему. Но мы бы сами хотели получить такого игрока. У Широкова есть все – опыт, мастерство. Сейчас таких игроков мало.

Я сказал Роману: «Мы бы хотели тебя видеть». А дальше… Посмотрим, как станут развиваться события», – заявил Тарханов