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    Рочина заявил, что уровень футбола в России оказался выше, чем он ожидал

    Полузащитник «Рубина» Рубен Рочина поделился эмоциями от проведенного в России времени. По словам футболиста, главной трудностью для него является языковой барьер с партнерами по команде.

    «Истина заключается в том, что все идет хорошо. Уровень жизни и футбола в России выше, чем я ожидал. Я хорошо адаптировался. Казань большой город, третий по численности в России. Да, есть большая разница в сравнении с Москвой и Санкт-Петербургом, но, в целом, город весьма хороший. У меня очень хорошие отношения с тренером, а вот с партнерами больше трудностей. Прежде всего это язык, потому что в команде много людей, которые не говорят по-английски», – цитирует испанца Ideal.

    В текущем сезоне РФПЛ Рочина провел восемь матчей и забил один гол.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.12.2016 23:44
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