Канищев: «С трудом верится, что Широков вернется в футбол. Умерла, так умерла»

Экс-полузащитник «Зенита» Александр Канищев прокомментировал появившуюся ранее информацию о возвращении в футбол бывшего капитана сборной России Романа Широкова.

«Кому может понадобиться Широков? «Зениту» и ЦСКА. Шучу. Я вообще не понимаю, как можно после такого перерыва снова заиграть на высшем уровне. Для этого нужно очень серьезно относиться к футболу. С трудом в подобное верится. Как говорится: умерла, так умерла», – сказал Канищев.

Напомним, ранее сообщалось об интересе к Широкову со стороны «Урала».