Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Рубину», «Кубани», «Мордовии» и «Шиннику» запретили регистрировать новичков

    Состоялось очередное заседание Палаты по разрешению споров РФС. По его итогам было принято решение наложить на «Рубин» запрет на регистрацию новичков. Это связанно с имеющейся задолженностью перед полузащитником Русланом Камболовым.

    Аналогичное наказание постигло «Кубань» за долги перед Эмилианом Карасом, Игорем Жураховским, Владимиром Обуховым и бывшим тренером Даном Петреску. Также запрет коснулся «Шинника» за долги перед Нукри Ревишвили и Андреем Мязиным.

    «Мордовия» была наказана штрафом за долги перед Эмином Махмудовым, Далибором Стевановичем, Марко Ломичем, Сергеем Самодиным, Миланом Перендиа, Асланом Дудиевым, Владимиром Рыковым и Евгением Луценко.

    Источник: РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    24.12.2016 21:08
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +221

      Андрей 26 rus 24 декабря 2016, 23:28

      Бля это уже ни спорт а бизнес лавка какая то пиздец , скоро на поле только за лямы будут выходить не говоря уже что бы в футбол играть

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1871

      Александ1982 24 декабря 2016, 22:16

      Рубин так пролетит с усилением команды, скажется на весенних играх

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 24 декабря 2016, 21:41

      Да Мордовии не расплатиться, тонет команда похоже

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +95

      Вингер91 > Фан666 24 декабря 2016, 22:10

      Зато ЧМ в Саранске.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 > Вингер91 24 декабря 2016, 22:35

      Да этому ЧМ похоже никто не рад, ни у нас, ни в мире

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 