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    Игбун намерен покинуть «Уфу»

    Нападающий «Уфы» Сильвестр Игбун поделился планами насчет своей дальнейшей карьеры. По словам 26-летнего нигерийца, он намерен сменить клуб нынешней зимой.

    «Переговоры идут, но я точно знаю, что хочу покинуть «Уфу». Тем не менее, после разговора с президентом клуба и новым главным тренером, есть вариант, что я останусь до лета.

    В «Уфе» я оказался благодаря Виктору Гончаренко. Рад, что он возглавил ЦСКА, так как заслуживает этого. Буду надеяться, что его прогресс там продолжится.

    Всем известны причины, по которым я не выступал за сборную Нигерии в последнее время. Главное для меня в данный момент – это клубная карьера, но если меня вызовут в национальную команду в следующем году, сочту это честью. В обратном случае, просто пожелаю сборной всех благ», – приводит слова Игбуна Completesportsnigeria.com.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ Игбун принял участие в 16-ти матчах, отметившись двумя забитыми голами.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.12.2016 17:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 24 декабря 2016, 18:49

      Может в ЦСКА собрался? Вроде перспективный парниша

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