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  • Нигматуллин считает Реброва лучшим голкипером 2016 года в России

Нигматуллин считает Реброва лучшим голкипером 2016 года в России

23 декабря 2016, 18:17
21

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин назвал лучшего голкипера по итогам 2016 года. По его словам, лучшим в уходящем году стал Артем Ребров из «Спартака».

«Назову Артема Реброва лучшим голкипером 2016 года. С вратаря, по моему убеждению, начинается команда, а «Спартак» в этом году по-настоящему преобразился. Ребров играл надежно, не раз выручал команду, во многом, благодаря чему красно-белые сейчас на первом месте.

Впечатления от первой части нового сезона еще свежи, потому назову именно Реброва», — сказал Нигматуллин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Нигматуллин Руслан Ребров Артем
Комментарии (21)
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shinnik
1482507091
Руслан Кәрим улы Нигъмәтуллин Ухо Наушнык Сыктым . Чё ему Ребровы?
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Nevsky_RU
1482507163
Да вот хз. Как говорится на вкус и цвет... Гилерме, Крицюк, Селихов, Джанаев, Акинфеев, Рыжиков, Лунёв чем хуже? Стата примерно одинаковая у всех, а вот качество защитников, опорников разное. Да и игроков атаки то же, ибо лучшая защита это нападение))
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h3LL1k
1482508980
Нигматулин себя и лучшим диджеем считает не стоит прислушиваться к этому человеку ребят мутный тип :D
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VVM1964
1482510034
НУ ЛУЧШИЙ НЕ ЛУЧШИЙ , НО ПРОВЕЛ ХОРОШИЙ СЕЗОН , ГЛАВНОЕ СТАБИЛЕН И БЕЗ ОТКРОВЕННЫХ ЛЯПОВ .
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Serjoga
1482511226
Нигматуллин вратарь НИКАКОЙ! И Реброва себе под стать! Еще и Акинфеевым восхищается! Ему видимо себя пропиарить нужно, вот и несет всякую чушь! В России много хороших вратарей по нынешним меркам, но ни один из них в подметки не годится Прохорову, Рудакову, Пильгую, Габелии, Гонтарю (Гонтарь), потому, что сейчас вратари "играют" в "угадайку"! Ни один (в прошлом вратарь) не угадывал 11-метровый-они прыгали на мяч по удару!!!!!!!!!!!!!!!! А сейчас угадал-молодец, не угадал-"ну не смогла"! Уровня Реброва вратарей в России много: Рыжиков, Селихов, Беленов, Джанаев, ........ Почти все вратари премьер-лиги одного уровня! Вопрос в команде и защитниках! Кто и сколько позволяет игрокам соперника! Вот и весь вопрос! А "пиарить" Реброва еще рано! Подождем весны!
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absent32
1482512868
А что, Селихов не впечатлил? С вратаря начинается команда, как раз тут успехи Амкара начинаются именно с Александра. А Спартак не уровень Реброва. От пару удачных матчей лучшим называть его, бред!
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prtcs
1482519553
Тогда кто он такой, если не видит лучших? Его жаба душит, что он был средний. Мы сами знаем, кто лучший.
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Небесная
1482521507
Джанаев, Селихов, Крицюк - лучшие, да и остальные не хуже
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Диктор
1482561104
Ну на вкус и цвет как известно товарищей нет.Что Ребров отстоял этот год на отлично-это правда,ну а кто лучший тут уж от клубных пристрастий зависит.
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subbotaspartak
1482562006
Неважно, чтоб он лучшим стал, Важно, чтоб дальше калитку спасал.
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