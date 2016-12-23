Нигматуллин считает Реброва лучшим голкипером 2016 года в России

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин назвал лучшего голкипера по итогам 2016 года. По его словам, лучшим в уходящем году стал Артем Ребров из «Спартака».

«Назову Артема Реброва лучшим голкипером 2016 года. С вратаря, по моему убеждению, начинается команда, а «Спартак» в этом году по-настоящему преобразился. Ребров играл надежно, не раз выручал команду, во многом, благодаря чему красно-белые сейчас на первом месте.

Впечатления от первой части нового сезона еще свежи, потому назову именно Реброва», — сказал Нигматуллин.