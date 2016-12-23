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    Витсель не хочет уходить из «Зенита» этой зимой

    Представитель полузащитника «Зенита» Акселя Витселя Ален Гобле заявил, что его клиент не намерен покидать петербургский клуб в зимнее трансферное окно. По его словам, бельгиец желает отработать свой контракт с сине-бело-голубыми до конца и покинуть команду на правах свободного агента.

    «Из газет вижу, что к Акселю проявляют интерес многие клубы. Как у нас говорят, без огня дыма не бывает. Сам Аксель намерен остаться в «Зените» до конца сезона, в конечном счете он может покинуть клуб после сезона. Его мысли не занимает желание уехать из Петербурга и перестать играть за «Зенит». Аксель считает так: на руках есть контракт, к контракту он проявляет уважение. Он хочет доработать контракт до конца. Аксель не стремится уйти из «Зенита», – сказал Гобле.

    Ранее сообщалось, что Витсель может перейти в «Ювентус» этой зимой.

    Источник: Р-Спорт

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    23.12.2016 14:05
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    Комментарии26
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 23 декабря 2016, 23:54

      ща посадит его зеня банку шлифовать.. моск у кучерявого сразу на место встанет.. полгода на банке и никакому юве он и даром не нужен будет

      0
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      Рейтинг: +255

      aleksander 23 декабря 2016, 20:46

      Ювентус нашептал...

      -2
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      Рейтинг: +18524

      ilichkadr > aleksander 23 декабря 2016, 22:23

      Юве еще полтора года назад нашептывал Акселю, что не хочет платить бабло за трансферт. Халява для Юве очевидна, как и для Акселя тоже, но налоги в России с з/п настолько очевидны, что смыться Акселю в зимнее трансферное окно не выгодно прежде всего кучерявому.

      0
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      Рейтинг: +2778

      волчарик 23 декабря 2016, 19:21

      бесплатно в юве и сразу в аренду в условный гемороиш

      -1
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      Рейтинг: +17425

      Garrincha58 23 декабря 2016, 18:32

      да и хрен с ним уже эта сага порядком надоела

      0
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      Рейтинг: +1934

      семёнычев 23 декабря 2016, 18:23

      сильно обиделся Витёк....
      даже за Лунёва бабло отбить не пожелал)))

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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 23 декабря 2016, 17:50

      .... чтобы бесплатно перейти куда хочу в летний период... ничего клубного..,только мастеркард

      0
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      Рейтинг: +1883

      Nevsky_RU 23 декабря 2016, 17:12

      "Как у нас говорят, без огня дыма не бывает." - Это у нас так говорят.
      Мутная и немного комичная ситуация с Витселем))

      0
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      Рейтинг: +161

      adekvat 23 декабря 2016, 16:57

      В барсу кучерявый намылился.

      1
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      Рейтинг: +2411

      Борз-95 23 декабря 2016, 16:52

      По ходу Зеньку хотят обуть по полной,то прям рвался туда,а теперь не хочет,с чего бы это,значит бесплатно намерен свалить,и не без наущения Юве.

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      Рейтинг: +767

      товрос > Борз-95 23 декабря 2016, 17:04

      теперь он захочет вБарсу,там платят больше

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 декабря 2016, 16:48

      Ну если не хочет уходить из Зенита, то пусть подписывает новый контракт.

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      Рейтинг: +8172

      nik55 > vladimir-7 23 декабря 2016, 19:12

      ты подумал что написал

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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k > nik55 23 декабря 2016, 19:15

      было бы чем думать другой вопрос надо задавать :D
      а думать привилегия умных к нему походу не относиться :D

      -1
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