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    Гендиректор «Томи»: «Комбарова задерживать не будем»

    Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев подтвердил, что клуб не намерен держать Кирилла Комбарова, а также прокомментировал ситуацию с финансированием команды в будущем году.

    – Кирилл Комбаров тоже на выход смотрит?

    – Комбаров смотрит на выход, да. И мы его задерживать не будем.

    – Как, в общем, и всех остальных, я правильно понимаю?

    – Ну, почему? С кем-то из молодых постараемся договориться. Молодежь у нас останется и будет играть. Те, кого мы подключали из дубля.

    – Означает ли все это смену клубной стратегии, целей и задач команды?

    – Да, означает.

    – Те деньги, которые будете выплачивать по долгам в январе, – это разовый транш? Или часть нового бюджета, сверстанного на 2017 календарный год?

    – Как вы себе это представляете? Нам единоразово дали, и мы все раздали? Нет, конечно.

    – Вот сейчас непонятно. «Томи» дали денег вообще или точечно?

    – Без комментариев.

    Источник: «Советский спорт»

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    23.12.2016 09:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3007

      h3LL1k 23 декабря 2016, 19:18

      жалко Томь есть клубы в РФПЛ и похуже((( вечная проблема.... мб Володька опять подможет :)

      -1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 23 декабря 2016, 09:38

      Комбаров Томи не нужен, он вообще никому не нужен.

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