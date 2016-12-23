Гендиректор «Томи»: «Комбарова задерживать не будем»

жалко Томь есть клубы в РФПЛ и похуже((( вечная проблема.... мб Володька опять подможет :)
Генеральный директор «Томи» Руслан Киселев подтвердил, что клуб не намерен держать Кирилла Комбарова, а также прокомментировал ситуацию с финансированием команды в будущем году.
– Кирилл Комбаров тоже на выход смотрит?
– Комбаров смотрит на выход, да. И мы его задерживать не будем.
– Как, в общем, и всех остальных, я правильно понимаю?
– Ну, почему? С кем-то из молодых постараемся договориться. Молодежь у нас останется и будет играть. Те, кого мы подключали из дубля.
– Означает ли все это смену клубной стратегии, целей и задач команды?
– Да, означает.
– Те деньги, которые будете выплачивать по долгам в январе, – это разовый транш? Или часть нового бюджета, сверстанного на 2017 календарный год?
– Как вы себе это представляете? Нам единоразово дали, и мы все раздали? Нет, конечно.
– Вот сейчас непонятно. «Томи» дали денег вообще или точечно?
– Без комментариев.