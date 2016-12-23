Неймар: «Месси останется в «Барселоне»

Нападающий «Барселоны» Неймар доволен своим выступлением в нынешнем сезоне, а также признался, что ждет переподписания контракта Лионеля Месси с клубом.

«Мы все рассчитываем, что Месси останется в «Барселоне». Я уверен, что он подпишет новый контракт в скором времени.

Что касается меня, то я очень доволен ходом сезона, пусть я мало забиваю пока. Но голы обязательно придут. Я очень доволен, что ассистирую партнерам», – сказал Неймар.

Контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до середины 2018 года.