Тренер «Эспаньола» извинился за слова в адрес Месси

Главный тренер «Эспаньола» Кике Санчес Флорес извинился перед болельщиками своей команды за слова, сказанные в адрес форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

«У меня не было цели создать какой-то негатив. Если я разочаровал болельщиков «Эспаньола», то приношу прощения, я не хотел их огорчить. Я предан «Эспаньолу» с первого дня работы и благодарен всем болельщикам за поддержку. Наша главная задача – сделать их счастливыми», – признался Флорес.

Матч 16-го тура испанской Примеры «Барселона» – «Эспаньол» закончился со счетом 4:1.