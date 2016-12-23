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    Гаджиев заявил, что «Амкар» может отказаться от сборов в Турции

    Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев заявил, что пермский клуб готов отказаться от сборов в Турции в связи с убийством посла РФ Андрея Карлова. По словам специалиста, пермяки будут ждать решения правительства России по этому вопросу.

    «У нас запланированы сборы в Турции. Пока правительство не приняло никаких решений, но мы будем ориентироваться на решение руководителей нашего государства. Если они посчитают, что нужно изменить планы и не ехать в Турцию, то мы так и поступим. Но у многих клубов уже накатана дорога именно туда. Причин много. В Турции относительно дешево по сравнению с другими странами, плюс за последние 10-15 лет они смогли создать там отличные условия для проведения сборов», – сказал Гаджиев.

    Источник: Спорт FM

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    23.12.2016 01:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +34

      15426378s 23 декабря 2016, 07:00

      да все будет как и было , поедут все кто и раньше тренировался в Турции, там в отличии от Перьми, тепло.

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