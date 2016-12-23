Калиниченко призвал Дзюбу быть мужиком и рассказать, за что он обижен на «Спартак»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко призвал нападающего «Зенита» Артема Дзюбу быть мужиком и рассказать, за что он обижен на московский клуб. Напомним, форвард выступал за красно-белых с 2006 по 2015 год.

– Артем свой выбор сделал – Дзюба хотел трофеев. Но я не могу ему пожелать, чтобы он эти трофеи в той команде получал. Болею не за Дзюбу, а за «Спартак». Артема знаю – он упертый и по-спортивному злой. Да, много говорит. И не договаривает.

– Например.

– Артем обижен за что-то на «Спартак», но из-за чего именно, не говорит. Скажи, что с тобой сделали в «Спартаке», будь до конца мужиком! Мол, так и так, «Спартак» со мной сделал то-то, поэтому в каждой игре с ним стану рвать и метать. Это я рассуждаю, как рядовой болельщик.