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  • Калиниченко призвал Дзюбу быть мужиком и рассказать, за что он обижен на «Спартак»

Калиниченко призвал Дзюбу быть мужиком и рассказать, за что он обижен на «Спартак»

23 декабря 2016, 00:01
22

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Калиниченко призвал нападающего «Зенита» Артема Дзюбу быть мужиком и рассказать, за что он обижен на московский клуб. Напомним, форвард выступал за красно-белых с 2006 по 2015 год.

– Артем свой выбор сделал – Дзюба хотел трофеев. Но я не могу ему пожелать, чтобы он эти трофеи в той команде получал. Болею не за Дзюбу, а за «Спартак». Артема знаю – он упертый и по-спортивному злой. Да, много говорит. И не договаривает.

– Например.

– Артем обижен за что-то на «Спартак», но из-за чего именно, не говорит. Скажи, что с тобой сделали в «Спартаке», будь до конца мужиком! Мол, так и так, «Спартак» со мной сделал то-то, поэтому в каждой игре с ним стану рвать и метать. Это я рассуждаю, как рядовой болельщик.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Калиниченко Максим Дзюба Артем
Комментарии (22)
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Тraumtanzеr
1482441908
Он будет до конца шлюхой.
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ДяДь ПашА
1482442171
Дзюба-трус .только шутки шутить мастер,а мужские поступки ему чужды
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Freux
1482442309
Макс,нашел кого мужиком назвать
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Амба Нагорск
1482442924
Просто выросло бревно
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ivanthebest
1482446279
Мужиком? Макс ты о чём? Шансы на то, что обычный левый кустик в огороде станет яблоней в разы выше, чем на то, что Дзюба станет мужиком...
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Сармат Ростов
1482463595
Свалил-и хорошо! И Зеню скоро поливать начнёт ))) Он по жизни гнилой чувак.
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hunta
1482465185
Он не на Спартак обижен..., он просто ОБИЖЕН...., ну, бывает....
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тётя ASYA
1482465327
(– Артем обижен за что-то на «Спартак», но из-за чего именно, не говорит. Скажи, что с тобой сделали в «Спартаке», будь до конца мужиком! Мол, так и так, «Спартак» со мной сделал то-то,) а всё таки что же там с ним сделали ? может и не мужик уже? ОПГ Ромашка его вжик=вжик и больше не мужик?!
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VSEzaSPARTAK
1482469825
Не трогайте Артёма,это новый Бубнов растёт)))
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МасСуд
1482478198
может ему неудобно..... вдруг его там ебли и за щеку давали)))))
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