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    Глушаков: «Мы не против возвращения Кирилла Комбарова в «Спартак», но Каррере я не звонил»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков опроверг информацию, согласно которой он вместе с защитником Дмитрием Комбаровым попросил руководство красно-белых вернуть в команду Кирилла Комбарова. Напомним, футболист «Томи» уже выступал за московскую команду с 2010 по 2016 год.

    «Мы с Димой Комбаровым просили руководство клуба о возвращении Кирилла Комбарова в команду? Да мы сами узнали это из интернета. Это очередная утка, которой мы были удивлены.

    Я понимаю, что в чемпионате России сейчас застой и скучно, поэтому нужно что-то запустить журналистам. Все отдыхают и никто не с кем по этому поводу не говорил. Конечно, мы не против возвращения Кирилла Комбарова, но Массимо Каррере я не звонил и не просил вернуть его в команду», – сказал Глушаков.

    Источник: Спорт FM

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    22.12.2016 21:50
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    Комментарии2
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 22 декабря 2016, 22:33

      А ты ещё и не против ! Ну тогда уж и решай сам, зачем тебе каррера и его мнение. Пучеглазый.

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      Рейтинг: +39796

      acer2003 22 декабря 2016, 22:21

      Глушак, ты определись уж,что ты делал,говорил,звонил .

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