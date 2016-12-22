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    Игнатьев не считает возможный уход Ромуло потерей для «Спартака»

    Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал возможный уход Ромуло из «Спартака». Ранее сообщалось, что полузащитник намерен вернуться к себе на родину в Бразилию.

    «Ромуло, на мой взгляд, является футболистом довольно обыкновенным. Таски тоже ярко проявлял себя в других клубах, чего не смог сделать в коллективе красно-белых. Поэтому не думаю, что подобные кадровые изменения повлекут какие-то проблемы. Если эти футболисты покинут клуб, значит, руководители уже нашли достойную замену», – заявил Игнатьев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.12.2016 16:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 22 декабря 2016, 17:49

      К сожалению Ромуло после крестов так и не смог выйти на свой добротный уровень... А ведь в самом начале его уровень был более чем крутым и перспектива быть постоянным основным полузащитником сборной Бразилии была казалось просто незыблемой... Но, травма и всё пошло не так радужно...

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