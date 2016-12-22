Агент: «ЦСКА собирается сделать ставку на Витиньо»

Агент нападающего Витиньо подтвердил вероятность возвращения его клиента в ЦСКА. Как отметил Мигель Гуз, армейцы рассчитывают на его клиента.

«Маловероятно, что Витиньо останется в Бразилии. Он любит «Интернасьонал», но переходы являются частью футбола. В ЦСКА рассчитывают на него, считая, что он может помочь им стать чемпионом России и получить право играть в Лиге чемпионов. Московский клуб собирается сделать на него ставку. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 2020 года», – приводит слова Гуза Zero Hora.