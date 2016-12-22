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  • Уткин: «Эмери – деревня. У него не получается работать в больших клубах»

Уткин: «Эмери – деревня. У него не получается работать в больших клубах»

22 декабря 2016, 13:04
7

Телекомментатор Василий Уткин скептически смотрит на шансы Унаи Эмери проявить себя в «ПСЖ». По мнению журналиста, испанский специалист не способен работать с большими клубами.

«Я стал говорить об Эмери, когда он еще работал в «Альмерии». У него не получается работать в больших клубах, потому что он деревня. Испанец – провинциальный человек. Унаи не может даже жить в Париже. Эмери – король провинциальных команд. Он только недавно понял, что куртку, которая короче пиджака, носить не стоит. Такого тренера не будут серьезно воспринимать в клубе», – заявил Уткин.

Источник: Спорт FM
Франция. Лига 1 ПСЖ Эмери Унаи Уткин Василий
Комментарии (7)
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xColaz
1482403496
Хоть я и не люблю хряка, а к Эмери отношусь норм, но стоит признать - это было смешно))
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Psih86
1482404384
Уткин если ты читаешь это то знай,таких жиробасов как ты во многих странах даже за людей не считают,если ты не можешь за собой следить,то ты ни чего значет не можешь...а у Эмери все получится,он уже ни раз доказывал.
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Mityai90
1482405445
Типо спартак большой клуб, а Севилья, так херня какая-то типо уралана??!! Насмешил)
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Kulimen
1482408288
Что-то Уткин сегодня разпиз*елся.
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shmag
1482410717
как и сам Утка...не может он работать на больших каналах-деревня
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Juve1897
1482416782
Пиздеть - не мешки ворочать. Эмери в ем уже и не один раз все доказал на деле, кто он и что он. А Уткин что сделал?
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Андрей 26 rus
1482417331
Уткин ты птица, хотя нет свинья тупая
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