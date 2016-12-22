Уткин: «Эмери – деревня. У него не получается работать в больших клубах»

Телекомментатор Василий Уткин скептически смотрит на шансы Унаи Эмери проявить себя в «ПСЖ». По мнению журналиста, испанский специалист не способен работать с большими клубами.

«Я стал говорить об Эмери, когда он еще работал в «Альмерии». У него не получается работать в больших клубах, потому что он деревня. Испанец – провинциальный человек. Унаи не может даже жить в Париже. Эмери – король провинциальных команд. Он только недавно понял, что куртку, которая короче пиджака, носить не стоит. Такого тренера не будут серьезно воспринимать в клубе», – заявил Уткин.