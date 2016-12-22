Экс-игроки «Волги» вновь просят Мутко о помощи

Бывшие игроки нижегородской «Волги» вновь попросили президента РФС Виталия Мутко помочь им добиться выплаты задолженности по заработной плате.
«Повторно обращаемся к Вам с просьбой оказать содействие и помощь в погашении задолженности перед бывшими игроками нижегородского футбольного клуба «Волга» (ФК «Волга) по выплате премиальных за 2015-2016 сезон чемпионата ФНЛ», — говорится в обращении.
Ранее футболисты с аналогичной просьбой обращались к губернатору Нижегородской области Валерию Шанцеву.
Напомним, что «Волга» была расформирована летом этого года.
Источник: Чемпионат.ком