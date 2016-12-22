Эмери: «В матче с «Лорьяном» мы увидели правильное отношение футболистов к делу»

Главный тренер «ПСЖ» Унаи Эмери доволен тем, как его команда сыграла в заключительном матче 2016 года.

Напомним, что вчера парижане разгромили «Лорьян» (5:0) в игре 19-го тура Лиги 1.

«Было очень важно взять три очка в заключительной игре перед перерывом. Уверен, что зимняя пауза пойдет нашей команде на пользу, и мы вернемся еще сильнее.

«ПСЖ», к сожалению, потерял много очков в этом сезоне. Нов матче с «Лорьяном» мы увидели правильное отношение футболистов к делу. Нам следует продолжать искать правильный путь, усиленно работая на тренировках», – сказал специалист.