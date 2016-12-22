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    Сабитов желает «Спартаку» выиграть весной чемпионат

    Бывший полузащитник «Спартака» Ренат Сабитов, ныне выступающий за «Мордовию», прокомментировал лидерство красно-белых в турнирной таблице РФПЛ. Футболист пожелал московскому клубу победы в чемпионате России.

    «Я смотрю игры «Спартака» как болельщик. Так вот, от зрелища я сегодня получаю огромное удовольствие. Желаю клубу выиграть весной титул. Больше всех общаюсь с Темой Ребровым. Мы с ним с детства вместе шли, дружим много лет. Часто созваниваемся, я рад за него, за команду в целом», – сказал Сабитов.

    Источник: Спортфакт

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    22.12.2016 01:10
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