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    Вигорелли: «Луис Адриано станет хорошим приобретением не только для «Спартака», но и для всей РФПЛ»

    Агент Клаудио Вигорелли, клиентами которого в свое время являлись Самуэль Это′О, Марко Матеррацци, Кристиан Аббьяти, а также многие другие известные игроки, отреагировал на высказывание своего партнера по цеху Дмитрия Селюка о нецелесообразности приобретения «Спартаком» нападающего «Милана» Луиса Адриано. Напомним, ранее Селюк охарактеризовал возможный трансфер бразильца в стан нынешнего лидера РФПЛ как «глупый».

    «Да, я читал высказывания Дмитрия Селюка, ряд итальянских СМИ сегодня перепечатали его слова. Странное, мягко говоря, заявление. Все знают, что у Селюка такая манера – делать громкие заявления, привлекать к себе внимание и делать из себя колоритную фигуру. Это его право, но замечу, что именно из-за своего агента Яя Туре полгода не играл за «Манчестер Сити» и ему даже пришлось извиниться перед Хосепом Гвардиолой, иначе так и сидел бы в запасе. Мне кажется, что таким игрокам, как Луис Адриано, забивавшим 20 голов в Лиге чемпионов и выступавшим за сборную Бразилии, никому ничего доказывать не нужно. Тем более Селюку.

    Что касается самого трансфера бразильца в «Спартак», то если он состоится, это действительно будет очень хорошим приобретением. И не только для «Спартака», но и всего российского чемпионата. Я достаточно хорошо знаю ваш чемпионат, в свое время даже приводил своего клиента Самуэля Это′О в «Анжи», и знаю, что после ухода Халка РФПЛ в плане известных фигур несколько поскуднела. Луис Адриано – отличный игрок, он может стать главной звездой РФПЛ, а опыт игры в «Шахтере» позволит ему максимально быстро пройти адаптацию в России.

    Селюка смущают 8 миллионов евро за трансфер из «Шахтера» в «Милан», тогда как Ринат Ахметов обычно продает своих звезд за 30-40 миллионов? Так не забывайте, что на момент сделки у Луиса Адриано оставалось всего полгода действия контракта! Так что эти 8 миллионов – просто фантастический трансфер за полгода до статуса свободного агента! И фактически это те же 30-40 миллионов, о которых говорит Селюк», – сказал Вигорелли.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.12.2016 16:52
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 21 декабря 2016, 21:07

      Итальянец нашего недоагента на лопатки положил

      3
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 21 декабря 2016, 19:30

      Если возьмут,посмотрим, что он из себя сейчас представлять будет, но трансфер какой-то не шибко выгодным смотрится сейчас

      0
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      Рейтинг: +1137

      Alex Flash 21 декабря 2016, 19:17

      он уже сытый футболом. Надо напа брать до 25,не старше

      1
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      Рейтинг: -1

      za футбол 21 декабря 2016, 18:28

      зарплатную ведомость разгружают !! Таски продали за 3млн.( правильное решение ! устал очень -по нему видно было! может и правда кого купят? но надеюсь не Луиса Адриано! я в шоке буду если и Попова скинут!!

      -2
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      Рейтинг: +2655

      swot1205 > za футбол 21 декабря 2016, 18:56

      я думаю попова не скинут, скорее Мельгу. А Адриано по идее должен усилить атаку неплохо

      0
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      Рейтинг: -1

      za футбол > swot1205 21 декабря 2016, 19:06

      будем делать -посмотреть =) если возьмут ! то за 6млн. в год он должен много чего показать! почему то мне эта ситуация Лукаса Барриоса напоминает !!

      -1
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      Рейтинг: +173

      Max Urbanov 21 декабря 2016, 18:19

      Мне не нравятся такое оруны как Селюк, но честно говоря, я с ним согласен. Игрок, который сидит на лавке (при том не в самом звездном Милане)... Которому через 4 месяца будет 30. Ну зачем он за такие деньги?

      1
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      Рейтинг: +2655

      swot1205 > Max Urbanov 21 декабря 2016, 18:56

      по деньгам согласен до ..я

      0
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      Рейтинг: -1

      za футбол 21 декабря 2016, 17:10

      может Луис Адриано и не плохой игрок ! но 6 млн. зп. это перебор ! Сомневаюсь что Спартак его подпишет! зачем он Карере ? Зе Луиш восстановится скоро! да и есть на много перспективней игроки и без заоблачных зарплат! далеко ходить не надо ( Голландия. Бельгия . ) ему бы в Китай -там денег много!

      -2
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > za футбол 21 декабря 2016, 18:35

      Зе Луиш сломался уже раз, играть было некому.

      0
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      Рейтинг: -1

      za футбол > Тraumtanzеr 21 декабря 2016, 19:03

      я все понимаю ! но 6млн. зп . можно еще трех Зе Луишев поискать ! =)

      -2
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      Рейтинг: +264

      ibragim_ibragimov_99 21 декабря 2016, 17:05

      Да зачем он нужен !? Эменике по моему мнению лучше чем Адриано !

      2
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      Рейтинг: -1

      za футбол > ibragim_ibragimov_99 21 декабря 2016, 17:10

      Согласен

      0
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      Рейтинг: +1695

      МЯСО87 > ibragim_ibragimov_99 21 декабря 2016, 18:08

      Поддерживаю

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