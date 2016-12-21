Спаллетти: «В первые три года при мне «Зенит» играл отлично, а потом что-то разладилось»

Бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти, в настоящее время возглавляющий «Рому», рассказал, что в первые три года у руля сине-бело-голубых команда демонстрировала хороший футбол, завоевывая трофеи, однако потом что-то пошло не так. Итальянский специалист принял петербургский клуб в конце 2009 года, дважды выиграв с ним РФПЛ и по одному разу став обладателем Кубка и Суперкубка России.

«Достижения бывают разные, это не только трофеи, которые я выиграл с «Зенитом». Значимость успехов зависит от того, кто принимает решения и оценивает результат, а также от вашего изначального положения и ожиданий. У «Зенита» были определенные цели, которые клуб поставил, подписывая контракт со мной. Я всегда все делал профессионально. Возможно, мы могли добиться большего, но после трех лет отличного футбола что-то разладилось. Впоследствии клуб принял решение расстаться», – сказал Спаллетти.