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  • Спаллетти: «В первые три года при мне «Зенит» играл отлично, а потом что-то разладилось»

Спаллетти: «В первые три года при мне «Зенит» играл отлично, а потом что-то разладилось»

21 декабря 2016, 16:32
10

Бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти, в настоящее время возглавляющий «Рому», рассказал, что в первые три года у руля сине-бело-голубых команда демонстрировала хороший футбол, завоевывая трофеи, однако потом что-то пошло не так. Итальянский специалист принял петербургский клуб в конце 2009 года, дважды выиграв с ним РФПЛ и по одному разу став обладателем Кубка и Суперкубка России.

«Достижения бывают разные, это не только трофеи, которые я выиграл с «Зенитом». Значимость успехов зависит от того, кто принимает решения и оценивает результат, а также от вашего изначального положения и ожиданий. У «Зенита» были определенные цели, которые клуб поставил, подписывая контракт со мной. Я всегда все делал профессионально. Возможно, мы могли добиться большего, но после трех лет отличного футбола что-то разладилось. Впоследствии клуб принял решение расстаться», – сказал Спаллетти.

Источник: УЕФА
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Зенит Рома Спаллетти Лучано
Комментарии (10)
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ZENIT GOAL
1482328408
Потом появился халк, вот в чём дело.
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vgarakh
1482328828
Все объяснимо
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MrVanes-Zenit
1482330522
При синьоре Лучано мы показывали великолепный футбол, ну и результаты были соответствующие
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nemolod
1482332415
Отличный футбол был,когда Зенит выиграл Кубок УЕФА,а при лысом,кроме брожения в команде, ничего особенного и не было,и даже когда команда выигрывала чемпионат и российские кубки! Остается надеяться,что Луческу сумеет создать по-настоящему добротный футбольеый коллектив европейского уровня!
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qwera 1969
1482334088
Играла команда, которая была на ходу. Было приятно смотреть на НАШИХ (российских) ребят.С приходом Халка поменялось все. До сих пор не могу понять, зачем на тот момент надо было делать Халкозависимость. Считаю это ошибкой Спалетти
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Zeff
1482336074
Халка с Витселем не хрен было покупать. Долго бегал по руководителям клуба с этой идеей. Предупреждали его, что микроклимат в команде дело тонкое. Выпустил он их в игре с Тереком и похоронил команду. И он это сразу понял. По роже было видно.
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Gullit 76
1482343972
Рома сейчас также играет как Зенит при нём - защита,полузащита ориентированы на оборону.Впереди хорошие игроки которые обыгрывают хорошие команды.Но не Ювентус,без вариантов,как и Зенит против топовых.
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