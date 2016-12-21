«Трабзонспор» заплатит за Попова 5 миллионов

Нечего раздавать уже имеющихся игроков, никем не усилившись. Не нравится мне это. Нападающего второго нет, защиту всю раздадим скорее, чем укрепим. Еще и полузащиту дербанить начали.
Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов в ближайшее время может пополнить ряды «Трабзонспора». Сообщается, что клубы уже согласовали переход болгарина за 5 миллионов евро. При этом, сам футболист пока не может достичь согласия с турецким клубом по личному контракту.
В нынешнем розыгрыше РФПЛ в активе Попова два гола в 12-ти поединках.