«Трабзонспор» заплатит за Попова 5 миллионов

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов в ближайшее время может пополнить ряды «Трабзонспора». Сообщается, что клубы уже согласовали переход болгарина за 5 миллионов евро. При этом, сам футболист пока не может достичь согласия с турецким клубом по личному контракту.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ в активе Попова два гола в 12-ти поединках.