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    «Трабзонспор» заплатит за Попова 5 миллионов

    Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов в ближайшее время может пополнить ряды «Трабзонспора». Сообщается, что клубы уже согласовали переход болгарина за 5 миллионов евро. При этом, сам футболист пока не может достичь согласия с турецким клубом по личному контракту.

    В нынешнем розыгрыше РФПЛ в активе Попова два гола в 12-ти поединках.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.12.2016 13:57
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 21 декабря 2016, 22:58

      Нечего раздавать уже имеющихся игроков, никем не усилившись. Не нравится мне это. Нападающего второго нет, защиту всю раздадим скорее, чем укрепим. Еще и полузащиту дербанить начали.

      -1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 21 декабря 2016, 16:59

      Пахнет утятиной! Смысла его продавать нет вообще никакого...

      0
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      Рейтинг: +295

      ильиных 21 декабря 2016, 15:16

      То Попов ,то Таски,х.. поймешь .

      0
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 21 декабря 2016, 15:05

      Попов всегда чем-то недоволен в Спартаке. А вспоминая его актерское мастерство и пируэты в сданном матче с Уфой в последнем туре прошлого сезона, можно и скидку Трабзонспору сделать.

      0
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      Рейтинг: +33633

      oyabun 21 декабря 2016, 14:48

      Вроде Ивелин сам не хотел уходить из Спартака. И зачастую именно его голы помогали команде победить. Какая такая особая необходимость от него избавляться? Херово если уйдет.

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 21 декабря 2016, 14:12

      Значит берем Депая, раз Эвелин уходит.

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > 21 декабря 2016, 14:30

      По сути так и получается.В принципе у нас центр и так перенасыщен полузащитниками. Попов не потеря, очень не стабилен, а вот ЛП нам нужен.Хорошо бы, если Депай.

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      Рейтинг: +3022

      Dgad > Тraumtanzеr 21 декабря 2016, 14:53

      Чуваки вы капец наивные,) Конечно если Депай перейдет в РФПЛ я буду очень рад, но этого не будет, на него помимо спама дохера претендентов по круче.

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      Рейтинг: +258

      red-white fox > Тraumtanzеr 21 декабря 2016, 14:54

      Если Попов уйдет, обязательно кого-то нужно подписать. А то чуть у кого травма или дисквалификация на подмене только молодежь.

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      Рейтинг: +1843

      Kulimen 21 декабря 2016, 14:07

      Спартак же десятку за Попова хотел.

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