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  • Спаллетти: «В «Зените» ко мне в любой ситуации относились с пониманием»

Спаллетти: «В «Зените» ко мне в любой ситуации относились с пониманием»

21 декабря 2016, 12:17
4

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти, возглавлявший «Зенит» с 2009 по 2014 год, рассказал, что всегда чувствовал поддержку со стороны руководства петербургского клуба.

«За все время моей работы в Санкт-Петербурге ко мне ни разу не обращались по поводу объяснения результата какого-либо из матчей, не спрашивали о причинах проигрыша или просто невыразительной игры. С Миллером мы всегда общались лишь о будущем, о новых целях, поэтому я мог не смотреть назад и не сосредотачиваться на неудачах. В приоритете у него всегда стояли новые цели и это было очень важно. Его влияние касалось не только профессионального сотрудничества. Ко мне относились с теплом и пониманием в моментах, когда ситуация развивалась не лучшим образом. Эти ощущения я запомнил навсегда. Я осознавал, что мною дорожат в клубе. Всегда буду за это благодарен», – сказал Спаллетти.

Источник: УЕФА
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Рома Зенит Спаллетти Лучано
Комментарии (4)
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Max Urbanov
1482312493
Отличный тренер!
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Тraumtanzеr
1482312680
Опять нытье от лысого.
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APchelov
1482320921
Лысый - классный товарищ! Один из лучших в Зените. Впрочем, все главные, за исключением Бышовца и Раппопорта, пользовались доверием и уважением.
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hodyrev
1482321738
в то время пытался слепить из Зенита что то стоящее..но не совсем получилось особенно в Европе(
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