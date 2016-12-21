Спаллетти: «В «Зените» ко мне в любой ситуации относились с пониманием»

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти, возглавлявший «Зенит» с 2009 по 2014 год, рассказал, что всегда чувствовал поддержку со стороны руководства петербургского клуба.

«За все время моей работы в Санкт-Петербурге ко мне ни разу не обращались по поводу объяснения результата какого-либо из матчей, не спрашивали о причинах проигрыша или просто невыразительной игры. С Миллером мы всегда общались лишь о будущем, о новых целях, поэтому я мог не смотреть назад и не сосредотачиваться на неудачах. В приоритете у него всегда стояли новые цели и это было очень важно. Его влияние касалось не только профессионального сотрудничества. Ко мне относились с теплом и пониманием в моментах, когда ситуация развивалась не лучшим образом. Эти ощущения я запомнил навсегда. Я осознавал, что мною дорожат в клубе. Всегда буду за это благодарен», – сказал Спаллетти.