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    Селюк: «Если «Спартак» купит Адриано, то тот, кто принял это решение, или полный идиот, или коррупционер»

    Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что возможный трансфер нападающего «Милана» Луиса Адриано в «Спартак» может стать самым глупым для владельца московского клуба Леонида Федуна.

    «Не верю, что такой глупый трансфер может состояться. Если этот трансфер состоится, это будет подчеркивать, что тот, кто принял соответствующее решение, или полный идиот, или коррупционер.

    Я давно знаю этого игрока. Насколько помню, он дебютировал в «Шахтере» в матче с донецким «Металлургом», который я курировал. И не зря Луис Адриано ушел из «Шахтера» за восемь миллионов евро, хотя «Шахтер» продавал футболистов и за 40 миллионов, и за 50.

    Надо понимать, что в «Шахтере» на Луиса Адриано работали все бразильцы, а их в команде было очень много. Единственная футбольная отличительная черта Луиса Адриано – он быстрый футболист. «Спартак», любящий доминировать на поле, может столкнуться с тем, что в очередной раз выбросит деньги на ветер.

    Примерно год назад Луиса Адриано предлагали в Китай, но даже там от него отказались. Разве «Спартаку» нужен за миллионы долларов игрок, сыгравший в этом сезоне 120 минут, не забивший ни одного гола и не отдавший ни одной голевой передачи? Это было бы по-русски.

    Федуна должна смущать не зарплата Луиса Адриано, а люди, которые предлагают «Спартаку» такого футболиста. Потому что такие люди не должны работать в структуре клуба и с ними вообще не нужно сотрудничать», – считает Селюк.

    Напомним, что трансфер Адриано в «Спартак» оценивается в 7 миллионов евро.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.12.2016 11:05
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +6913

      батог 21 декабря 2016, 18:53

      Обиделся, что Спартак Траоре не покупает!

      1
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      Рейтинг: +752

      апоголлл 21 декабря 2016, 15:11

      да уж траоре так впиндюрил армейцам,и еще тявкает.

      3
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 21 декабря 2016, 15:08

      Ну всяко лучше Траоре твоего хваленного! Да и Мельгарехо пожалуй… Вообще, не забывайте, что на роль запасного не каждый согласится, поэтому вариант хороший, вот только зп чумовая(

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 21 декабря 2016, 13:54

      Селюк предлагает себя для работы в Спартаке по поиску игроков для команды.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +545

      kachan63 21 декабря 2016, 13:45

      Истину глаголет, это балласт!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3298

      Опорник84 21 декабря 2016, 13:40

      А кто привел в цска Траоре, того вообще нужно расстрелять! Но Адриано в Спартаке совсем не нужен-это точно!

      2
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      Рейтинг: +1382

      Obojaemiy 21 декабря 2016, 13:31

      кто такая Селюк? почему везде болтает без умолку? что за выскочка...достал уже.

      0
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      Рейтинг: +1059

      Andrey160268 21 декабря 2016, 12:32

      Верить Селюку - себя не уважать!

      0
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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 21 декабря 2016, 12:22

      Все по делу сказано. Балласт.

      0
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      Рейтинг: +130

      Бульба 21 декабря 2016, 12:17

      бестолковый футболёр,пущай в милане и сидит

      -1
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